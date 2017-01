Energia di natura, l'elettricità più green si produce con le piante

15:34 - L'elettricità si può ricavare anche dalle piante. L'intuizione è di una società olandese, la Plant-e. Il sistema messo a punto ottiene le migliori performance nelle risaie ma si potrebbe applicare anche in terreni non adatti alla coltivazione di ortaggi da mangiare perché contaminati.

Come funziona - Quando i vegetali compiono la fotosintesi, le sostanze nutritive passano dalle radici al terreno. Qui, alimentano i microrganismi presenti, in grado di rilasciare elettroni come sottoprodotto. A questo punto, basterebbe mettere un elettrodo vicino alle radici per raccogliere l'energia e trasformarla in elettricità.



Impatto zero - Questo processo non è invasivo e non impedisce il regolare ciclo vitale delle piante. Attualmente, la società ha realizzato un prototipo ancora in fase di test su un orto urbano che si trova sul tetto di un edificio olandese. Unico neo, la quantità di energia prodotta. Al momento è sufficiente solo al funzionamento di un cellulare.