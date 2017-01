Chi sporca paga, Legnini: "L'Italia è pronta al fisco ambientale"

16:26 - Arriveranno tasse sull'inquinamento per ridurre l'impatto ambientale della CO2 e alleggerire il peso del prelievo sul lavoro, in linea con le indicazioni europee. Secondo il sottosegretario all'Economia, Giovanni Legnini, l'Italia sarebbe pronta al fisco ambientale. Inoltre, il sottosegretario, in un'audizione alla Camera sulla green economy, ha parlato anche degli obiettivi ambientali del governo alla guida del prossimo semestre Ue e dei fondi dedicati alla sostenibilità.

Chi sporca paga - Legnini ha spiegato: "La sfida nei prossimi anni è quella di dissociare la crescita economica dal consumo delle risorse". Strumento principe di questa che ormai non è più soltanto una visione dovrebbe essere la "fiscalità ambientale": infatti tassare i prodotti più inquinanti è coerente con le osservazioni della Commissione europea di spostare "gradualmente il prelievo dai fattori produttivi ai consumi ambientali". Legnini è chiaro: "La fiscalità ambientale si pone al centro del dibattito".



Tanto che "il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax" potrà servire per l'innovazione tecnologica, nonché per "la riduzione della tassazione sui redditi".



La green economy vale il 10% del Pil - Per il sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, le potenzialità occupazionali offerte dalla green economy, che da sola vale "il 10% del Pil", potrebbero arrivare a quasi 7 milioni di posti lavoro. Bobba ricorda che "il 53% dei laureati nei corsi triennali in tematiche ambientali è occupato entro tre anni e in modo coerente con il proprio profilo, e oltre la metà a tempo indeterminato".