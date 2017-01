Italia, in pattumiera 75 kg di cibo

18:37 - Ogni italiano ha buttato nel bidone della spazzatura 75 chili di prodotti alimentari durante l'anno. Una quantità ingente, sebbene la crisi abbia ridotto gli sprechi che sono calati del 25% negli ultimi cinque anni. E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in occasione della Giornata mondiale dell'alimentazione proclamata dalla Fao.

Cinque milioni di tonnellate di cibo in pattumiera - Il contenimento degli sprechi, sottolinea Coldiretti, è forse l'unico aspetto positivo della crisi che ha determinato una maggiore attenzione degli italiani alla spesa, ma anche alla preparazione in cucina e alla riutilizzazione degli avanzi. Restano comunque quasi 5 milioni le tonnellate di cibo che ogni anno vengono gettate nella spazzatura. Un terzo degli alimenti prodotti nel mondo sono sprecati per un totale di 1,3 miliardi di tonnellate.



"Nuovi modelli agricoli per il futuro" - Il ministro delle Politiche agricole, Nunzia De Girolamo, intervenendo alla sede della Fao, ha detto: "La vera sfida resta chiaramente quella di trovare modelli di sviluppo idonei, anche in considerazione dell'aumento del fabbisogno di cibo che dovremo affrontare in futuro".



La titolare del dicastero ha ricordato gli impegni presi dal nostro Paese a livello internazionale: "Contenere la volatilità dei prezzi, aumentare la produttività agricola, sostenere colture alternative e con un minor impatto ambientale, garantire le condizioni dei territori e delle risorse disponibili, anche e soprattutto di quelle idriche".