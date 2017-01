Il tavolo vip del ministero dell'Ambiente contro lo spreco di cibo

16:46 - Il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, vuole mettere la parola fine allo spreco di cibo. Un problema caldo nel nostro Paese visto che, secondo Coldiretti, ogni italiano lo scorso anno ha buttato in pattumiera 75 chili di prodotti alimentari. Per affrontare la questione, il titolare del dicastero ha chiamato a raccolta Andrea Segré, fondatore di Last minute market, l'attore Giobbe Covatta e la scrittrice Susanna Tamaro.

Un Piano per prevenire - A completare il tavolo tecnico, lo scienziato Vincenzo Balzani,la regista Maite Carpio e Robert van Otterdijk, team leader della campagna internazionale Save Food della Fao. Il gruppo di lavoro coordinerà le attività che porteranno al Piano nazionale per la prevenzione degli sprechi di cibo. Secondo i monitoraggi di Last minute market, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agro-alimentare e più di 300mila tonnellate dalla distribuzione.



"Spreco di risorse naturali" - Il ministro dell'Ambiente Andrea Orlando afferma: "Buttare il cibo è un oltraggio all'uomo e all'ambiente che dobbiamo cominciare a combattere con serietà e concretezza. Prevenire lo spreco non è soltanto un'occasione da cogliere per redistribuire risorse a chi ne ha più bisogno ma rappresenta anche un modo per combattere lo sperpero inutile di risorse naturali, fra cui terra, acqua ed energia, utilizzate nei diversi anelli della filiera: dal campo fino alla tavola".