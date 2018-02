A spaventare i mercati era stato il timore di una stretta monetaria della Federal Reserve dopo i segnali economici positivi sull'economia Usa. Con i recenti cali, sono inoltre scattati gli acquisti limitando il rosso sui listini del Vecchio Continente.



Profondo rosso in Asia - Numeri da brivido sulle Borse asiatiche, dove Tokyo ha chiuso in ribasso del 4,7%, Shenzhen ha perso il 4,4%, Shanghai il 3,3%, Sydney il 3,2% e Seul l'1,5%. Il Nikkei, in calo del 10% dai massimi del 23 gennaio scorso, è entrato in una fase di correzione. Intanto gli investitori si rifugiano in porti considerati sicuri come lo yen, che sale dell'1,3% sul dollaro e dello 0,78% sull'euro.