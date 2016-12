Volkswagen, media: Gb blocca test Ue Germania: "Auto pulite entro il 7/10"

L'azienda Daimler ha scritto a circa 11mila possessori di van Mercedes Sprinter per un update del software collegato al sistema di emissioni, in modo da prevenire "possibili inconvenienti con autorità e controllori". Lo riporta il Welt Am Sonntag. Pronta però la replica della società, secondo la quale il richiamo a partire da giugno scorso "non ha assolutamente niente a che vedere con gli attuali problemi Volkswagen".



Germania: auto "pulite" entro il 7 ottobre - Intanto le autorità tedesche hanno lanciato un ultimatum a Volkswagen per riportate le vetture diesel del marchio in linea con gli standard di emissioni. L'ufficio automobilistico federale tedesco (Kba) ha dato tempo fino al 7 ottobre al gruppo di Wolfsburg per rispettare gli standard nazionali. Se il termine non verrà rispettato, verrà ritirato il permesso alla circolazione, vietando di fatto alle auto coinvolte di essere vendute o anche solo di viaggiare nel Paese.



Italia, sospesa la vendita di modelli Euro 5 - Dopo il "richiamo" di undici milioni di vetture, Volkswagen Italia ha inviato una lettera a tutti i concessionari nel nostro Paese chiedendo di sospendere "come misura precauzionale" la vendita, le immatricolazioni e le consegne dei "modelli equipaggiati con motori diesel EA 189 omologati Euro 5". La comunicazione riguarda circa 2.500 veicoli dei marchi Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, in attesa di "fare chiarezza" su un particolare software utilizzato sui motori Diesel. La misura non riguarda i nuovi Euro 6, in vendita dall'1 settembre.