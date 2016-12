Volkswagen richiama 11 mln di auto In Italia 1 milione di vetture truccate

"C'è una previsione di massima che parla di circa un milione di auto - ha detto Nencini, a Genova per il meeting nazionale dei centri privati per le revisioni dei veicoli -. L'auspicio è che Volskwagen risolva rapidamente questa voragine che si è aperta".



Maxi-richiamo, intervento gratuito - Volkswagen avviserà con una lettera tutti i proprietari delle vetture coinvolte nel maxi-richiamo. L'intervento - sottolinea il gruppo tedesco - sarà completamente gratuito. Top secret, al momento, i costi dell'operazione.



Istituzioni al corrente? - All'indomani della nomina del nuovo amministratore delegato di Volkswagen lo scandalo che ha travolto il gigante di Wolfsburg rischia di allargarsi anche alle istituzioni politiche del Vecchio Continente. E non solo a quelle comunitarie. Scrive ancora il Ft: "Né le autorità a Bruxelles, dotate di poteri limitati, né quelle degli Stati nazionali si sono attivate fino allo scandalo di questi giorni".



Ue: misurate solo emissioni - "I ricercatori Ue hanno misurato solo le emissioni delle auto, non i motori (cui non avevano accesso), scoprendo gas in laboratorio diversi da quelli su strada: una cosa nota che ha portato la stessa Ue a introdurre test su strada dal 2016". Lo ha chiarito un portavoce della Commissione ricordando che spetta agli Stati, non a Bruxelles, verificare software incriminati come quello di Volkswagen.



Porsche acquista la quota Suzuki - Come detto, Suzuki ha deciso di mettere una pietra sopra all'alleanza, mai decollata, con Volkswagen per le auto ibride ed elettriche. La casa giapponese ha infatti annunciato di aver venduto la quota rimanente di azioni in suo possesso. Separatamente Porsche, in un'e-mail, fa sapere di aver acquistato proprio da Suzuki l'1,5% di Volkswagen.



Svizzera, stop alle vendite - La Svizzera ha bloccato la vendita dei veicoli diesel del gruppo Volkswagen coinvolti nello scandalo dei test. Lo riporta Bloomberg citando Fedro, l'ufficio federale della viabilità elvetico. Le macchine già vendute e immatricolate non sono colpite dal provvedimento, che riguarderebbe circa 180mila veicoli.