Verizon acquista le attività internet di Yahoo! per 4,83 miliardi di dollari

Verizon Communications acquista il core business Internet di Yahoo! per 4,83 miliardi di dollari in contanti. Lo riferisce una nota, confermando le indiscrezioni di stampa. L'accordo segna la fine di Yahoo come società operativa: passano di mano tutti i brevetti, il motore di ricerca, i blog di Tumblr e il social di foto Flickr. Successivamente ci sarà la fusione con Aol.