Venezuela, manca lo zucchero: Coca-Cola chiude le fabbriche

In Venezuela, Paese in preda a una devastante crisi economica, lo zucchero scarseggia. E Coca-Cola annuncia che i suoi fornitori "interromperanno temporaneamente le attività". Restano in piedi solo le fabbriche dedicate alla produzione della versione "Light" della bevanda. In precedenza, per mancanza di orzo, aveva chiuso i battenti il più grande birrificio del Paese, Empresas Polar.