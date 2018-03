Remington Outdoor, una delle più antiche società produttrici di armi da fuoco in America, fondata nello stato di New York, ha fatto domanda per la bancarotta. La crisi è legata al declino delle vendite, soprattutto dopo la strage di Newtown in cui morirono 20 bambini uccisi dai colpi di un fucile d'assalto AR-15 fabbricato nei suoi stabilimenti. I debiti della Remington ammontano tra i 100 e i 500 milioni di dollari.