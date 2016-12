Twitter,boom ricavi trimestre: +61%

Twitter chiude il secondo trimestre ancora una volta in rosso, ma i ricavi balzano del 61% a 502,4 milioni di dollari a fronte dei 312,2 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso e sopra le attese degli analisti, che scommettevano su 481 milioni. Nelle contrattazioni after hours a Wall Street, il titolo arriva a guadagnare il 9% (per poi ripiegare su un +3,59%), spinto anche dai numeri sugli utenti mensili, saliti del 15% a 316 milioni.