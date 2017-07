Tim, lascia l'a.d. Flavio Cattaneo: lunedì riunione del cda

L'esecutivo di Vivendi, Amos Genish, sarà nominato amministratore delegato di Tim. Il gruppo francese, Telecom e Cattaneo non hanno voluto commentare la decisione.



L'11 luglio l'a.d. in carica aveva negato le voci di una sua imminente uscita, confermando la sua permanenza in Tim fino alla fine del suo mandato, in scadenza nel 2020. Genish, cittadino israeliano, è stato nominato "chief convergence officer" di Vivendi nel mese di gennaio.