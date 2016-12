The Hollywood Reporter: Marina Berlusconi tra le 20 donne più potenti nel mondo dei media

Marina Berlusconi è tra le 20 donne più potenti al mondo nel settore della tv e dell'entertainment. A decretarlo è The Hollywood Reporter, il magazine americano considerato la "bibbia" di Hollywood, nella versione 2016 della sua annuale lista delle donne manager più influenti e più innovatrici del mondo dei media . Il presidente di Fininvest e Mondadori è l'unica italiana della Toplist: in primo piano l'acquisizione di Rizzoli Libri e Banzai media.

In particolare, secondo The Hollywood Reporter, grazie alle recenti operazioni come "l'acquisizione della seconda casa editrice italiana, Rizzoli Libri, e quella di Banzai Media", Marina Berlusconi, già presente in precedenti edizioni, oltre che nell'ultima, la 25ma, ha riportato la Mondadori in utile e l'ha resa capace, come dichiara lei stessa al magazine americano, "di operare al livello dei maggiori gruppi editoriali internazionali".



Nella lista, insieme a Marina Berlusconi, tra le altre, ci sono Anke Schaferkordt, co-ceo delgruppo tedesco RTL, Cecile Frot-Coutaz, a capo del colosso inglese Fremantle, e DelphineErnotte-Cunci, alla guida di France Televisions.