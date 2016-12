Mondadori-Rcs Libri, conclusa la vendita. Marina Berlusconi: "E' un giorno storico"

"La Mondadori si è preparata a questa svolta con un lungo e difficile lavoro avviato alcuni anni fa per lasciarsi alle spalle una situazione che si era fatta delicata", afferma. "I conti sono tornati in ordine, finalmente abbiamo potuto riprendere a guardare con fiducia e concretezza al nostro futuro". "Mondadori torna a crescere - aggiunge - focalizzandosi sulle attività che le hanno consentito oltre un secolo di successi: i periodici e i libri".



"Per la mia famiglia, che della Mondadori è l'editore da oltre 25 anni, in questo lungo sodalizio i motivi di orgoglio non sono certo mancati. Da oggi, abbiamo qualche motivo in più. Perché siamo convinti che questa risulterà una operazione positiva per l'intera editoria italiana e in definitiva per il nostro Paese".



"Crescere è una necessità" - "Nemmeno in una giornata come questa è possibile dimenticare le rinunce, tanto pesanti quanto ingiuste, che ci sono state imposte, a cominciare dall'alienazione di due case editrici come Bompiani e Marsilio - afferma Marina Berlusconi -. Ma oggi guardiamo avanti, questa operazione guarda avanti, guarda alle tendenze che stanno contrassegnando la grande editoria a livello mondiale. Crescere è una scelta e al tempo stesso una necessità".



"Ci aspetta un lavoro delicato ma entusiasmante affinché l'arrivo di Rizzoli in Mondadori possa dare i risultati migliori per tutti. E' una precisa responsabilità che ci siamo assunti. Abbiamo ben chiaro qual è il presupposto fondamentale: garantire per le case editrici che da oggi si uniscono a noi, a cominciare dagli assetti organizzativi, quella libertà di espressione e quella tutela della propria identità che il gruppo ha sempre assicurato a ciascuna realtà editoriale".