Stop aperture domenicali dei negozi: arriva il ddl

Scatta l'iter per rivedere le liberalizzazioni del governo Monti sugli orari di apertura dei negozi. Ad annunciarlo è stato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti Michele Dell'Orco, spiegando che il percorso per mettere a punto il ddl è stato definito in commissione Attività produttive. "Si va verso le chiusure festive e domenica - ha precisato - con possibilità di alcune deroghe che saranno definite nelle prossime settimane".