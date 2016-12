Squinzi: stop trattative sui contratti Sindacati ci hanno preso a schiaffi

"Le posizioni del sindacato sono irrealistiche innanzitutto sul piano monetario e poi anche per il futuro del nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria , Giorgio Squinzi , al termine di un incontro in Assolombarda con una quarantina di associazioni di categoria che hanno i contratti scaduti o in scadenza entro giugno. "Non abbiamo margini di manovra per poter proseguire le trattative. Per noi è un capitolo chiuso", ha aggiunto.

"Ho voluto questo incontro oggi per capire - ha spiegato Squinzi - quale era l'opinione delle nostre associazioni che prevedono di rinnovare i contratti nei prossimi sei mesi. Abbiamo riscontrato una sostanziale unità fra le categorie presenti".



"Premesso che - ha poi aggiunto - contrariamente a quanto dice la signora Camusso, non vogliamo ridurre i salari, non vogliamo bloccare le trattative, ogni trattativa ha una sua autonomia e inoltre non chiediamo una moratoria in nessun modo". Il presidente di Confindustria ha annunciato anche che nei prossimi giorni ci sarà un documento a tutto tondo con le proposte di Confindustria di riscrittura delle relazioni sindacali. Al suo interno un "decalogo delle cose che si possono e di quelle che non si possono fare in eventuali trattative che le categorie ritengono di portare avanti, le singole categorie sono libere: per chi ritiene di andare avanti l'autonomia c'è".



"Autunno rovente? Mi auguro di no" - Squinzi si è poi augurato che non ci sia un autunno rovente sul fronte dei contratti. "Non lo so, vediamo, mi auguro di no", ha replicato a una domanda in merito. "Naturalmente però su questa linea non ci siamo, sulla linea del passato noi non ci siamo".



"Da sindacati schiaffoni" - "Se il sindacato fa così non ci sono più margini", ha ribadito aggiungendo che "sono mesi, almeno da luglio, che ci prendono a schiaffoni e rinunciano a tutte le nostre aperture. Ne prendiamo atto".



Barbagallo (Uil): Squinzi fa da sponda a governo - "Il presidente di Confindustria non la racconta giusta". Così il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, replica a Giorgio Squinzi dopo lo stop alla riforma contrattuale. Ricordando di aver presentato la proposta Uil a febbraio, "ora - ha affermato - si sono improvvisamente svegliati e fanno da sponda a un possibile intervento del governo. Questo è un film che non vorremmo vedere".