Sisal passa di mano: acquisita dalla lussemburghese Cvc

L'antitrust dell'Unione europea ha dato parere favorevole all'acquisizione di Sisal da parte della finanziaria Cvc, basata in Lussemburgo. Nel portafoglio di Cvc figurano anche il gigante delle scommesse britanniche SkyBet, che opera in Gran Bretagnam Finlandia, Irlanda, Gibilterra e Isola di Man. Sisal, principale gruppo di scommesse in Italia, porta in dote a Cvc il Superenalotto, uno dei giochi più popolari nel nostro Paese.