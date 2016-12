Scandalo Volkswagen, Die Welt: "Berlino sapeva di falsi controlli"

Il governo tedesco era a conoscenza del fatto che alcune case automobilistiche usavano software in grado di manipolare le emissioni dei gas di scarico durante i test antismog. Lo sostiene il quotidiano Die Welt che cita un'interrogazione parlamentare presentata il 28 luglio dai Verdi. Il fatto getta una nuova luce sullo scandalo Volkswagen, anche se in quell'occasione il ministro dei Trasporti non faceva riferimenti né a marche né a modelli specifici.