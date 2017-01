Salva-banche, nuovo sit-in a Roma Visco: "Avviare revisione del bail-in"

Il comitato vittime del Salva-banche torna a manifestare a Roma per rafforzare l'invito lanciato dai risparmiatori espropriati a "chiudere i conti correnti ancora aperti presso le New Bank, sia quelli in attivo sia quelli in passivo". Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco, intanto, auspica una revisione della tecnica di salvataggio del bail in, ma dalla Commissione europea si fa sapere che "non ci sono piani" per cambiare la direttiva.