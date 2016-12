Salva banche, governo favorevole al fondo di solidarietà ma con paletti

L'intervento in favore dei risparmiatori "non può essere orizzontale", ha ribadito, avendo come obiettivo "tutti i portatori e i possessori, che non sono tutti uguali". In questo caso altrimenti non si tratterebbe di un fondo di solidarietà.



"Il governo - ha aggiunto Morando durante l'esame della legge di Stabilità - è pronto ad apportare modifiche" alle norme sulle banche "in particolare per le posizioni di particolare debolezza ma sullo strumento stiamo ancora riflettendo" per evitare "l'ipotesi" che vi sia "il rischio di procedura di infrazione da parte Ue per aiuti di Stato".