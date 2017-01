Saldi invernali al via in Sicilia e Basilicata, il 5 in tutta Italia

Il 2 gennaio segna l'inizio dei saldi invernali 2017 in Basilicata e Sicilia. Il 3 toccherà invece alla Valle d'Aosta e il 5 a tutte le altre Regioni. Le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio sostengono che ogni famiglia spenderà in media 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature e accessori, per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro. Secondo l'Adoc un consumatore su quattro effettuerà acquisti online.

Ecco di seguito il calendario, Regione per Regione:



ABRUZZO: 5 gennaio – 5 marzo



BASILICATA: 2 gennaio – 1 marzo



CALABRIA: 5 gennaio – 28 febbraio



CAMPANIA: 5 gennaio – 2 aprile



EMILIA ROMAGNA: 5 gennaio – 5 marzo



FRIULI VENEZIA GIULIA: 5 gennaio – 31 marzo



LAZIO: 5 gennaio – 15 febbraio



LIGURIA: 5 gennaio – 18 febbraio



LOMBARDIA: 5 gennaio – 5 marzo



MARCHE: 5 gennaio – 1 marzo



MOLISE: 5 gennaio – 5 marzo



PIEMONTE: 5 gennaio – 28 febbraio



PUGLIA: 5 gennaio – 28 febbraio



SARDEGNA: 5 gennaio – 5 marzo



SICILIA: 2 gennaio – 15 marzo



TOSCANA: 5 gennaio – 5 marzo



UMBRIA: 5 gennaio – 5 marzo



VALLE D'AOSTA: 3 gennaio – 31 marzo



VENETO: 5 gennaio – 28 febbraio



PROVINCIA DI TRENTO: 5 gennaio – 5 marzo



PROVINCIA DI BOLZANO: 5 gennaio – 18 febbraio



Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base.



Cambi - La possibilità di cambiare il prodotto dopo averlo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il bene non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l'obbligo per l'esercente della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.



Prova dei capi - Non c'è alcun obbligo. E' rimesso alla discrezionalità del negoziante.



Prodotti in vendita - I capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.



Indicazione del prezzo - Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.