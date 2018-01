Ryanair, i sindacati: "Sciopero il 10 febbraio, serve un confronto"

"Sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti "per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale". Secondo le organizzazioni sindacali "è decisamente insufficiente ciò che Ryanair ha messo in campo".

"Deve essere invece immediatamente avviato - chiedono Filt, Fit e Uiltrasporti - un confronto a tutto tondo su salari e tutele del personale e non solo per una parte. Non è inoltre accettabile che sia l'azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento".