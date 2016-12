Referendum Grecia, "No" oltre il 61% Tsipras:"Ora trattiamo",festa in piazza

Vola oltre il 61% il No al referendum indetto sulle proposte dei creditori di Atene, in cambio di ulteriori finanziamenti per il salvataggio del Paese. Festa in piazza dopo il risultato. Il premier greco Tsipras: "Non è una rottura con l'Ue, ora trattiamo anche sul debito". Il ministro Varoufakis: "No all'austerità, da domani l'Ue inizia a guarire". Il vicecancelliere tedesco: "Addio compromesso". Eurosummit martedì alle 18. Scettiche le banche.