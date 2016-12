Rai Way, Ei Towers varia l'offerta per l'Opas: valida già al 40% delle quote

22:50 - Ei Towers cambia la sua offerta pubblica di acquisto e scambio (Opas) su Rai Way: sarà valida non più se raggiungerà un minimo del 66,7% della società delle torri televisive, ma anche se arriverà alla quota di minoranza del 40%. Lo comunica il gruppo controllato da Mediaset nel rispetto dei tempi dettati da Antitrust e Consob.

Le trattative sono aperte per definire il possibile futuro assetto di Rai Way, la società quotata in Borsa - ma ancora in salde mani pubbliche - sulla quale Ei Towers ha messo gli occhi. La nuova mossa l'ha fatta la controllata Mediaset, abbassando la quota minima (al 40%) entro la quale la sua Offerta pubblica di acquisto e scambio può essere valida. Tutto da rifare quindi sia in sede Antitrust sia Consob, che avevano "bocciato" l'Opas originaria che prevedeva il buon esito dell'operazione oltre il 66% del capitale di Rai Way, con una partita che è ancora ampiamente da giocare e senza un destino certo.



La controllata Mediaset ha rispettato i tempi dettati da Antitrust e Consob poco prima della data prevista dalla Commissione per il rispetto della concorrenza - martedì prossimo - per ascoltare tutte le parti coinvolte anche indirettamente dalla vicenda. E soprattutto (anche portando la soglia minima al 40% e non al 49% come previsto da molti) rispetta la posizione dell'azionista principale di Rai Way, che ha sempre detto di non voler scendere sotto il 51%, buttando la palla nel suo campo. Insomma, ora si può trattare, anche perché la società è quotata e deve seguire le dinamiche del mercato azionario aperto.