Premio Nobel per l'economia all'americano Richard H. Taler

Il premio Nobel per l'economia è stato assegnato a Richard H. Taler, professore dell'Università di Chicago. Per l'Accademia di Stoccolma l'economista ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell'economia comportamentale, ossia quella branca che, a partire dall'analisi sperimentale e dalla psicologia, elabora modelli di comportamento alternativi rispetto a quelli della teoria economica standard. Il premio ammonta sui 950mila euro.