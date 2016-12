Poste, via al collocamento in BorsaA.d. Caio: "Ok alle 8mila assunzioni"

Caio: "Esordio il 26-27 ottobre" - "Chiuderemo il road-show il 22 ottobre mentre il 26-27 ottobre ipotizziamo l'apertura della contrattazione del titolo in Borsa", ha spiegato Caio alla presentazione della quotazione.



"Confermiamo 8mila assunzioni" - Poste conferma 8mila assunzioni. "Le confermiamo, sono già avviate. Serviranno a modificare e rafforzare il profilo professionale dei lavoratori di Poste per servire al meglio i cittadini", ha detto l'a.d Francesco Caio. All'esterno della sede della Borsa, uno sparuto gruppo di dipendenti protestava contro la privatizzazione.



Privatizzazione vale tra 2,7 e 3,7 miliardi - Con lo sbarco in Borsa, considerando il numero di azioni offerte e la forchetta prezzo, il Tesoro cederà azioni per un valore indicativamente tra un minimo di 2,7 miliardi ad un massimo di 3,7. La forchetta è tra 6 e 7,5 euro per azione, l'offerta di 453 milioni di azioni ordinarie che può salire a 498,3 se il Tesoro eserciterà interamente l'opzione greenshoe. L'operazione è "fondamentale per il programma di privatizzazioni del governo, che ha l'obiettivo di rafforzare la Società, rendere più efficienti i servizi resi ai cittadini, potenziare il mercato dei capitali e reperire risorse finanziarie da destinare alla riduzione del debito". Così il Mef. Si tratta di "un ulteriore segnale ai mercati di un significativo cambiamento in atto".



Premio del 5% agli azionisti "fedeli" - Per chi, con la collocazione delle azioni di Poste, le terrà in portafoglio per almeno un anno dalla quotazione è prevista l'assegnazione di una azione gratuita ogni 20 (pari al 5%). Il bonus sale al 10%, con una azione gratuita ogni 10 mantenuta in portafoglio per 12 mesi, per i dipendenti che acquisteranno i lotti dell'offerta a loro riservati.



Ai dipendenti offerta riservata - Il collocamento di azioni di Poste in vista della quotazione in Borsa sarà offerto per il 30% al retail ed al 70% a investitori istituzionali. Nell'ambito della quota retail 14,9 milioni di azioni sono riservate ai dipendenti del gruppo: ad ognuno saranno garantiti due lotti minimi, pari a 10 azioni, ed è prevista la possibilità di richiedere l'utilizzo del Tfr.



IL COLOSSO POSTE IN NUMERI



Con Poste Italia sbarca a Piazza Affari un colosso da 142mila dipendenti, con una rete di 13mila uffici postali. Questi i numeri del gruppo postale guidato dall'ad Francesco Caio.



Le strutture

- 13 mila uffici postali

- 10 uffici postali multietnici

- 7mila ATM Postamat

- 5.737 Sportelli Amico

- 52mila cassette di impostazione

- 38mila mezzi

- 2.400 uffici di recapito

- 132 Filiali in tutta Italia

- 18 centri meccanizzati

- 10 aerei



Le risorse

- 142mila dipendenti (47% uomini e 53% donne)

- 100mila postazioni di lavoro

- 60mila addetti negli uffici postali

- 28mila postini telematici

- 1.600 operatori del Contact Center



I servizi

- 50 milioni di operazioni al giorno

- 33 milioni di clienti bancoposta

- 30 milioni bollettini al mese

- 13 milioni di invii postali al giorno

- 220mila pacchi al giorno

- 213 milioni di raccomandate l'anno

- 9 milioni di visitatori al mese al sito Poste Italiane

- 1,6 milioni di servizi finanziari erogati al mese su poste.it



I numeri

- 6.5 milioni di carte Postamat

- 13,5 milioni di carte prepagate Postepay

- 6,2 milioni di conti correnti postali

- 469 miliardi di euro di risparmio amministrato

- 2 milioni di correntisti online

- 1,4 milioni di clienti giornalieri

- 23 milioni di operazioni finanziarie online l'anno

- 91,9 miliardi di riserve tecniche da PosteVita