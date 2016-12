Piazza Affari chiude in rosso: Ftse Mib -1,3%

Piazza Affari ha chiuso in ribasso con l'indice Ftse Mib che ha perso l'1,3% a 16.898 punti, livello che in chiusura di seduta non veniva violato da 18 ottobre. Dopo un avvio promettente, sostenuto dal Pmi manifatturiero cinese che ad ottobre è salito sui massimi da oltre due anni, il listino milanese ha prima azzerato i guadagni e poi aumentato le perdite in scia alla scarsa vena di Wall Street ad una settimana esatta dalle elezioni presidenziali.