Opec,Nigeria: a marzo nuovo vertice

Nei primi giorni di marzo potrebbe tenersi un nuovo vertice dell'Opec, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio. Lo ha reso noto il ministro nigeriano del petrolio, Emmanuel Kachikwu, aggiungendo che i membri del cartello sono già impegnati in discussioni informali con alcuni produttori non Opec come la Russia per concordare una possibile riduzione delle quote di produzione. L'obiettivo è far risalire i prezzi.