Ocse: "Italia tra i Paesi più vecchi, giovani senza lavoro"

I redditi di coloro che hanno tra i 60 e i 64 anni in Italia negli ultimi 30 anni sono cresciuti in media del 25% in più rispetto alla fascia di età compresa tra i 30 e i 34 anni. Nei Paesi dell'Ocse il gap medio nello stesso periodo è stato del 13%.



Cresciuta la povertà tra i giovani - La povertà relativa in Italia è cresciuta per le generazioni giovani mentre è diminuita per gli anziani. Il tasso di occupazione per la fascia 55-64 anni è salito di 23 punti tra il 2000 e il 2016, in contrapposizione con quello dei giovani che è diminuito di 11 punti.



"Difficile garantire pensioni decenti a donne e a poco istruiti" - Nonostante il recente notevole miglioramento dei tassi di occupazione dei lavoratori anziani, i divari tra i lavoratori con livelli di istruzione bassi e alti ammontano a 40 punti percentuali per gli uomini e a 50 punti per le donne, cifre tra le più alte dell'Ocse. Nel capitolo dedicato all'Italia del rapporto "Preventing Ageing Unequally", l'Organizzazione afferma: "Garantire una pensione decente sarà particolarmente difficile per i lavoratori a più basso livello di istruzione, che hanno meno probabilità di lavorare in età avanzata, e per le donne, perché molte di loro usciranno dal mercato del lavoro per prendersi cura dei propri parenti".



"In Italia serve assistenza all'infanzia per donne al lavoro" - L'Ocse sottolinea che, "un approccio politico globale per l'Italia dovrebbe partire dal fornire una buona e conveniente qualità di assistenza all'infanzia e il miglioramento delle opportunità educative dei bambini appartenenti ai gruppi socioeconomici svantaggiati. Questo darà inoltre alle donne la possibilità di partecipare alla mercato del lavoro". Allo stesso tempo, si legge, devono essere adottate misure "per promuovere un buon inizio della vita lavorativa assicurando una transizione morbida dalla scuola al lavoro, limitare l'impatto della perdita del lavoro e combattere la disoccupazione a lungo termine".