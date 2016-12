Occupazione su, così l'andamento del mercato del lavoro in Europa

A livello europeo il tasso di disoccupazione ha registrato a ottobre, nell'area della moneta unica, i minimi dal 2009 (9,8%). Tuttavia la transizione da uno stato di disoccupazione ad uno di occupazione sembra ancora difficoltosa. Nel secondo trimestre, infatti, una persona su cinque è riuscita a trovare un impiego (dati Eurostat).



Ampliando l'arco temporale, nel terzo trimestre dell'anno il numero di persone occupate è aumentato dello 0,2% sia nell'Eurozona che nell'Ue28 rispetto al periodo precedente. Nel secondo trimestre l'occupazione era aumentata dello 0,4% nella zona euro e dello 0,3% nell'Ue. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno l'occupazione è aumentata dell'1,2% nell'Eurozona e dell'1,1% nell'Ue28.



Dunque si registra nell'ultimo periodo un recupero in termini occupazionali a ritmi leggermente inferiori. Gli incrementi maggiori hanno riguardato tuttavia Portogallo (+1,3%), Spagna (+0,8%), Lussemburgo (+0,7%), Irlanda, Cipro e Slovacchia (+0,6%). Al contrario, i più alti decrementi di sono stati osservati in Lettonia (-1,5%), Estonia (-1,0%) e in Bulgaria (-0,7%). In Italia sono diminuiti di 14 mila unità gli occupati dal secondo al terzo trimestre (ma su base annua sono +239 mila), mentre stabile è il tasso di disoccupazione.



Guardando ai principali partner europei dell'Italia, la Germania mantiene un tasso di disoccupazione piuttosto basso a ottobre, al 4,1%, mentre la disoccupazione giovanile, in diminuzione di un ulteriore 0,1%, si attesta ora al 6,9%. Gli occupati sono pari a 43,7 milioni, in aumento di 359 mila rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+0,8%). Sul trimestre l'occupazione risulta in aumento dello 0,1%. In Francia nel terzo trimestre dell'anno il tasso di disoccupazione ha messo in luce un piccolo rialzo, dal 9,9% al 10%.