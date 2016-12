Mondadori acquista i siti media di Banzai: valore 45 milioni di euro

Mondadori ha definito l'acquisto dei siti media di Banzai per un "enterprise value" di 45 milioni di euro, suddiviso in un fisso di 41 milioni ed un "earn-out" di 4 milioni. Il corrispettivo da pagare, al netto di un indebitamento finanziario netto normalizzato stimato di 16,4 milioni, è pari a 24,6 milioni. I siti maggiori acquisiti da Mondadori sono Pianeta Donna e Giallo Zafferano, esclusa la parte news.