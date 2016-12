Meridiana diventa araba, firmato accordo con la Qatar Airways

L'accordo, annuncia una nota del gruppo con sede a Doha, prevede che Qatar Airways acquisti il 49% delle azioni di Meridiana fly ed è subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni entro il perfezionamento dell'operazione previsto per inizio ottobre.



"Qatar Airways - ha commentato il Ceo, Akbar Al Baker - continua ad espandere le proprie opportunità di business in tutto il mondo, aumentando il numero delle opzioni di viaggio per i nostri passeggeri ma anche di migliorare il nostro portafoglio di investimenti. Questo accordo imposta il percorso per proseguire il nostro lavoro per una soluzione decisiva di cui beneficieranno sia il personale che i passeggeri di Meridiana fly".