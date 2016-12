Mediaset-Yahoo, partnership esclusiva tra i due gruppi sulla pubblicità

16:39 - Yahoo e Mediaset hanno concluso un accordo esclusivo di tre anni per la vendita di pubblicità display, native, video e content marketing sul sito Yahoo.it. Una partnership accolta con entusiasmo dai vertici dell'azienda californiana, convinta di trovare nel gruppo di Cologno un appoggio importante per un'espansione del brand Usa nel nostro Paese.

"Siamo felici di questa partnership - dichiara Nick Hugh, vice presidente di Yahoo -. Mediaset ha una profonda conoscenza del mercato dei media digitali in Italia e una grande esperienza nell'offrire agli investitori gli strumenti necessari per coinvolgere la propria audience con annunci rilevanti. Yahoo ha una storia di quasi 20 anni in Italia e non vediamo l’ora di rafforzare la nostra presenza sul mercato con modalità innovative".



Grazie a questa intesa, che avrà decorrenza dal secondo trimestre dell'anno, "Mediamond si posiziona nel ranking di Audiweb, subito a ridosso di Google e Facebook - si legge in una nota diffusa dal Biscione -, raggiungendo 21,2 milioni di persone su base mensile e oltre 5,3 milioni su base giornaliera. Gemini, la piattaforma di native proprietaria di Yahoo, sarà a disposizione dei partner di Mediamond, mentre Tumblr, social network e publishing platform, rappresenterà un nuovo asset per i progetti crossmediali di Mediamond e Publitalia".



Pier Silvio Berlusconi: "Yahoo importante per l'evoluzione delle nostre strategie" - L'amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi sottolinea che "Yahoo è un brand con straordinaria notorietà e autorevolezza nel mondo digitale". E spiega: "Nell'evoluzione delle nostre strategie, il digitale ricopre un ruolo di crescente portata. Il web si nutre sempre più di contenuti televisivi e la tv sarà sempre più connessa al web. Questo accordo è quindi rilevante per le sinergie con le piattaforme digitali. Fermo restando che al centro del nostro sistema ci saranno sempre i grandi numeri delle platee televisive, i contenuti originali tv troveranno distribuzione su un numero sempre maggiore di touch point digitali".



Publitalia: "Verso un portafoglio crossmediale" - Secondo Stefano Sala, amministratore delegato di Publitalia, "la partnership con Yahoo rappresenta una tappa importante nell'evoluzione strategica della nostra offerta di gruppo. In un mercato profondamente cambiato negli ultimi anni è necessario costruire un portafoglio crossmediale rilevante su ogni mezzo".



Davide Mondo, amministratore delegato di Mediamond, è convinto che "questa collaborazione si inserisce in modo naturale nel percorso già iniziato da Mediamond che vede nel programmatic la strada per valorizzare gli asset editoriali del nostro portfolio. Yahoo e Mediamond sono infatti partner totalmente complementari: Yahoo porta in dote la sua connotazione tecnologica insieme a una grande audience digitale, Mediamond la riconoscibilità editoriale dei suoi brand".