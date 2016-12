15 aprile 2015 Mario Draghi contestato alla conferenza della Bce: un'attivista gli tira dei coriandoli "Stop alla dittatura delle Bce", ha urlato la manifestante del movimento Blockupy prima di essere bloccata dalla sicurezza Tweet google 0 Invia ad un amico

19:34 - Il presidente della Bce Mario Draghi è stato aggredito all'inizio della sua conferenza stampa a Francoforte. Una ragazza è salita sul tavolo di fronte al presidente rovesciandogli addosso un sacchetto di coriandoli. La conferenza è stata interrotta e la ragazza subito bloccata dalla sicurezza. Dopo pochi minuti Draghi ha ripreso posto con un tranquillo: "Continuiamo dove ho interrotto".

"Stop alla dittatura delle Bce", ha urlato la manifestante del movimento Blockupy che si è lanciata sul palco dove il presidente Bce Mario Draghi aveva appena iniziato a parlare, prima di essere bloccata dalle guardie del corpo.



"Misure Bce stanno arrivando a economia reale" - Nonostante il fuoriprogramma, il numero uno di Eurotower non ha perso il suo aplomb. Una volta ripresa la conferenza stampa, Draghi ha detto: "Vediamo che le nostre misure di politica monetaria stanno arrivando all'economia reale".



"QE avanti almeno fino a settembre 2016" - "Gli acquisti di titoli pubblici (Quantitative Easing) continueranno almeno fino a settembre 2016", ha sottolineato. Draghi è convinto che la ripresa dell'Eurozona stia accelerando, "come mostrano gli indicatori più recenti".



"Aiuti alla Grecia senza scadenza" - Parlando di Atene, Draghi ha ribadito che "la liquidità alla Grecia non ha scadenza" ma tutto dipende dalle decisioni del governo ellenico.



Tassi restano allo 0,05% - La Bce ha lasciato il tasso principale di rifinanziamento al minimo storico dello 0,05%. Il tasso sui prestiti marginali e quello sui depositi bancari restano rispettivamente allo 0,30% e -0,20%.

Verifiche su come è entrata la manifestante - "Dobbiamo indagare su come è entrata, non aveva un accredito da giornalista. Stiamo facendo delle verifiche". Lo ha detto un portavoce della Bce sulla contestatrice che ha provocato momenti di tensione durante la conferenza stampa del presidente Mario Draghi.