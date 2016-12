Mario Draghi a tutto campo sulla Bild: "Non posso credere che gli inglesi votino per la Brexit"

"Non posso credere che gli inglesi votino per uscire dall'Unione europea perché siamo più forti insieme". Lo dice il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiungendo che "se dovessero scegliere la Brexit, perderanno i benefici del mercato unico". Sulle critiche mosse dal ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble invece replica: "Una cosa è chiara: la Bce obbedisce alla legge, non ai politici. Sarebbe anormale se li stesse a sentire".

La stoccata ai falchi della Germania - Draghi è pronto anche al faccia a faccia con i tedeschi. A chi gli chiede se andrà all'audizione a cui è stato invitato dal Bundestag, il Parlamento tedesco, risponde: "Ma certo. Sarà mio piacere". Non prima di aver precisato: "Una cosa è chiara, la Bce obbedisce alla legge, non ai politici. E' normale che i politici commentino le nostre misure. Ma sarebbe anormale se noi li stesse a sentire".



"Presidente Bce tedesco farebbe esattamente le stesse cose" - "Non c'è davvero nessuno al mondo che sia interessato al fatto che sono italiano, a parte i media tedeschi". Dice ancora Mario Draghi che nell'intervista alla Bild ribadisce che "un presidente tedesco terrebbe esattamente la stessa rotta che abbiamo al momento". Tant'è vero che alla domanda se la Bce stia disincentivando l'Italia o la Francia dal fare riforme impopolari la risposta è secca: "No". "La gran parte dei governi si sta muovendo, anche se troppo lentamente a mio personale avviso. Sarebbe bene se facessero di più. Ma questo non dipende direttamente dalle politiche della Bce".