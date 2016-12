Manovra, aumenta la tassazione sulle Newslot e cala la quota delle vincite

Aumenta il prelievo erariale unico sulle Newslot (quelle che erogano vincite in denaro) che viene innalzato al 17,5%, 2,5% punti in più rispetto alla misura prevista dalla manovra. A prevederlo è un emendamento del governo, che riduce anche il payout (la percentuale degli incassi usata per i premi) dal 74% al 70% della raccolta. Inoltre, dalle 7 alle 22 sarà vietata la pubblicità sui giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni tv e radio.