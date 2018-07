Lunedì da "ingorgo fiscale": nelle casse dello Stato 19,2 miliardi

Il lunedì è difficile per tutti, ma questo lo è particolarmente per le imprese che si trovano a dover affrontare un vero e proprio “ingorgo fiscale”. Il calendario aveva previsto le scadenze per sabato 30 giugno, ma essendo un giorno prefestivo tutto è slittato al 2 luglio. Gli imprenditori così hanno avuto due giorni di tempo in più per recuperare la liquidità necessaria per onorare le richieste del fisco. Un problema non di poco conto, visto che l'importo economico da versare è estremamente impegnativo. Nelle casse pubbliche è previsto un gettito complessivo pari a 19,2 miliardi di euro.