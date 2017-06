Lavoro: le dinamiche occupazionali nel Mezzogiorno

Lo studio quantifica in mezzo milione il numero di italiani che in sette anni hanno deciso di muoversi e andare a vivere all'estero. Dal 2008 al 2015, però, il fenomeno ha interessato anche i flussi interni. In pratica la disoccupazione nelle regioni del Sud – si osserva – “ha prodotto un aumento di 273 mila residenti al Nord e di 110 mila al Centro”, per un totale di 383 mila.



In verità qualche timido segnale di risalita è stato registrato nell'ultimo periodo. Secondo l'Istat, nel 2016 l'occupazione – misurata in termini di numero di occupati – è cresciuta tanto nel Nord-est, dove si registra l'aumento più consistente (+1,8%), quanto nel Mezzogiorno (+1,6%) e del Nord-ovest (+1%). Nelle regioni del Centro, invece, la crescita è inferiore alla media (+0,6%). Nel Mezzogiorno la crescita riguarda, in particolare, l'industria, il settore che comprende commercio, pubblici esercizi, trasporti e telecomunicazioni e gli altri servizi (rispettivamente +2,6%, +2,1% e +2,0%).



Tuttavia, secondo dati Istat, il primo trimestre del 2017 ha visto un aumento dell'occupazione che è avvenuto soprattutto al Nord (+0,4%), mentre nel Mezzogiorno è stato dello 0,1% (in calo dello 0,1%, invece, al Centro).



Al tempo stesso, però, l'incremento relativo al numero di disoccupati nel primo trimestre (la cui stima sale a 3 milioni 138 mila unità) riguarda in particolare proprio il Mezzogiorno (+103 mila) a fronte della stabilità del Centro e del calo al Nord (-53 mila).



Non solo: in generale la quota di disoccupati che transitano verso l'occupazione in circa 12 mesi si conferma su valori stabili (+0,1%), sintesi di un miglioramento registrato al Nord e al Centro, ma non al Sud. Insomma, anche se i segnali incoraggianti per una risalita non mancano (si pensi all'economia delle regioni meridionali che è tornata a crescere dopo sette anni di calo), il mercato del lavoro continua a mostrare dei trend poco convincenti, quando non in linea con il Nord.



I divari restano perciò evidenti. Il tasso di occupazione al Mezzogiorno nel primo trimestre 2017 si attesta al 42,8% (in lieve miglioramento rispetto ad un anno prima, +0,5%) contro il 62,2% del Centro e il 66,2% del Nord (cresciuti rispettivamente dell'1 e dell'1,2% sullo stesso periodo del 2016). Una condizione che interessa tanto la componente maschile quanto quella femminile: nel primo caso l'occupazione si attesta al 54,5% contro il 70,1% del Centro e il 73,6% del Nord. Tra le donne si colloca al 31,3%: al Centro è al 54,4% e al Nord al 58,8%.