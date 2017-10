A seguito del calo demografico, dell'allungamento dell'età media e di quella lavorativa, contiamo nei luoghi di lavoro pochissimi giovani e molti over 50.



Se, infatti, nel nostro Paese l'incidenza dei giovani (15-29 anni) sul totale degli occupati è pari al 12%, in Spagna è al 13,2%, in Francia al 18,6%, in Germania al 19,5% e nel Regno Unito al 23,7%. Per contro, in Italia l'incidenza degli ultra cinquantenni sul totale degli occupati è del 34,1%.



Solo la Germania registra un dato superiore al nostro (35,9%), mentre in Spagna si attesta al 28,8%, in Francia al 30% e in Gran Bretagna al 30,9%.