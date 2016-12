La distribuzione della ricchezza in Italia: la crisi ha accentuato le differenze

In Italia, la ricchezza è in mano ad un gruppo (molto) ristretto di persone. Una distribuzione disomogenea certificata dall'Ocse, secondo cui la crisi economica ha contribuito a peggiorare la situazione della fascia più povera della popolazione.

Stando ad uno studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (Ocse), in Italia la ricchezza nazionale netta – definita come la somma degli asset finanziari e non finanziari, meno le passività – è distribuita in modo molto disomogeneo, con una concentrazione accentuata verso l'alto. Nel nostro Paese, osserva l'Ocse, l'1% della popolazione detiene il 14,3% della ricchezza nazionale netta: il triplo rispetto al 40% più povero che possiede appena il 4,9%.