La crisi greca trascina a fondo Piazza Affari: il Ftse Mib chiude a -5,17%

Male Wall Street, crollano i titoli greci sul Dow Jones - Wall Street chiude in territorio negativo con la crisi della Grecia. Il Dow Jones perde l'1,94% a 17.598,21 punti, il Nasdaq cede il 2,40% a 4.958,47 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,1% a 2.058 punti. Le aziende e i fondi greci quotati a Wall Street affondano, riflettendo le tensioni sulla Grecia. Alpha Bank perde il 31,5%, National Bank of Greece cede il 20,7% e Piraeus Bank il 24%. Pesanti anche Hellenic Telecom Organization, che arretra del 10%, e EFG Eurobank Ergasias che perde il 25%.



Tensione anche sul fronte spread - Lo spread Btp-Bund ha chiuso a 159 punti con i rendimenti del decennale italiano saliti a 2,38%. Dopo aver oscillato sull'asse dei 150 punti a metà pomeriggio il differenziale con i bond tedeschi ha ripreso a salire per fermarsi a 159 punti. I titoli spagnoli hanno chiuso a 154,6 punti di spread e un rendimento del 2,33%. Il bund ha chiuso con un guadagno dello 0,793%.



Le altre Piazze europee - La Borsa di Atene, come deciso dal governo su raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria ellenico, ha disposto la chiusura della Piazza, fino al 7 luglio, e delle banche.



In rosso, come detto, anche le altre Piazze. Londra cede l'1,97%, Francoforte il 3,56%, Parigi il 3,74%. Male anche Amsterdam (-3,50%) e Bruxelles (-2,64%). Ma il risultato peggiore, dopo quello di Milano, spetta a Madrid: -4,56%.



Bruciati 287 miliardi di euro - L'indice Stoxx 600, che contiene i principali titoli quotati nel Vecchio continente, ha ceduto il 2,69%, che equivale a 287 miliardi di euro bruciati in una sola seduta. La sola Piazza Affari ha "bruciato" quasi 30 miliardi di capitalizzazione.



Il Wall Street Journal: "Atene non pagherà l'Fmi" - La Grecia non pagherà, martedì, la tranche di fondi che deve al Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Lo afferma un funzionario del governo di Atene citato dal Wall Street Journal. Il mancato saldo della rata potrebbe portare al default.