L. Stabilità, ok a leasing immobiliare: la casa si acquisterà come un'auto

Anche i privati potranno comprare la prima casa tramite leasing, proprio come un'automobile. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di Stabilità che fissa le regole per l'avvio del cosiddetto leasing immobiliare. Il meccanismo è simile a quello valido già per le imprese: l'intermediario finanziario acquisterà l'immobile, l'utilizzatore pagherà un "affitto" e, alla fine, potrà riscattare la casa.