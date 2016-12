Jobs Act: come migliorare l'impianto della legge per favorire occupazione e imprese

Jobs Act: come migliorare l'impianto della riforma del lavoro affinché sia veramente utile per l'occupazione e per le imprese. E' il tema centrale del convegno che presenta in chiave critica la legge e che si svolgerà al Palazzo della Regione Lombardia il 13 luglio. Aprirà i lavori il governatore Roberto Maroni, mentre interverranno l'assessore regionale Valentina Aprea, il presidente della commissione Lavoro Maurizio Sacconi, il direttore regionale Gianni Bocchieri, il presidente di Quanta Maurizio Castro, il direttore di Confcommercio Jole Vernola e l'avvocato giusvalorista Gabriele Fava.