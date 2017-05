Il tasso di inattività è invece al 34,7%, in aumento di 0,1 punti su marzo e in calo di 0,4 punti su aprile 2016. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni sono 13,4 milioni in aumento di 24mila unità su marzo e in calo di 196mila unità su aprile 2016.

Per quanto riguarda gli occupati, ad aprile crescono di 94mila unità rispetto a marzo (+0,4%) e di 277.000 unità rispetto ad aprile 2016, raggiungendo quota 22.988.000 persone. Il tasso di occupazione tra i 15 ed i 64 anni sale così al 57,9% (+0,2 punti su marzo), al livello più alto da febbraio 2009.



Per quanto concerne il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni, ad aprile era al 34%, stabile rispetto a marzo e in calo di tre punti rispetto ad aprile 2016. Gli occupati in questa fascia di età sono 1.001.000, in calo di 18mila unità su marzo e in aumento di 4mila su aprile 2016. I disoccupati tra i 15 e i 24 anni sono 516.000 in calo di 10.000 unità su marzo e di 69.000 unità su aprile 2016.