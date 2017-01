Inps:serve reddito minimo a over 55

Sui dati allarmanti inerenti all'economia del Sud e pubblicati da Svimez interviene anche Tito Boeri, secondo cui "questo problema è di gravità assoluta". Per questo "l'Inps per contrastare la povertà in Italia ha proposto al governo di introdurre un sistema di reddito minimo garantito che abbiamo chiamato 'sostegno di inclusione attiva' per le persone che hanno più di 55 anni e per le loro famiglie". Inoltre l'Inps "non chiederà risorse allo Stato".