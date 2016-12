Inps: il 42,5% dei pensionati ha un reddito inferiore ai mille euro

Boeri: "Legge di stabilità, interventi parziali su pensioni" - Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sottolinea che con la manovra 2016 "sarebbe stato importante fare l'ultima riforma delle pensioni". Boeri aggiunge che nella Legge di Stabilità ci sono stati solo "interventi selettivi e parziali, che creano asimmetrie di trattamento" e avverte che "in assenza di correttivi, daranno spinta a ulteriori misure parziali che sono tra l'altro molte costose".



Dipendenti pubblici - Scendono anche i dipendenti pubblici a tempo indeterminato. Il bilancio sociale dell'Inps evidenzia che sono sotto quota tre milioni. Nel 2014 i "travet" erano 2.953.000 con un calo del 2,8% (circa 90.000 unità) sul 2013. Rispetto al 2011, quando erano 3,23 milioni i dipendenti pubblici, grazie al blocco del turn over, sono diminuiti di quasi 300.000 unità.



Cassa integrazione - E' diminuito il flusso di lavoratori in cassa integrazione. Nel 2014 sono calati del 21,3% rispetto al 2013 con una spesa complessiva per ammortizzazioni sociali pari a 22,6 miliardi, scesa del 4,2%. Compresi i contributi figurativi per la cig si sono spesi 6,1 miliardi, -8,8%; per le indennità di disoccupazione 13,1 miliardi, -3,6% con tre milioni di persone interessate; e per la mobilità 3,4 miliardi, con un aumento del 2,7%.