Ilva, si ferma anche l'altoforno 5 Oltre 4mila lavoratori in solidarietà

20:17 - L'Ilva ha comunicato ai sindacati dei metalmeccanici che il 19 marzo si fermerà l'altoforno 5. L'impianto garantisce circa il 50% della produzione di ghisa, come ha fatto sapere la Fim Cisl. Contestualmente resterà chiuso l'altoforno 1, ancora in fase di manutenzione. Di conseguenza, i contratti di solidarietà coinvolgerebbero oltre 4mila lavoratori.

La fermata dell'Afo5 è dovuta ai lavori di adeguamento all'Autorizzazione integrata ambientale, proprio come per l'Altoforno 1, per il quale è stata indicata orientativamente la data dell'1 agosto per la ripartenza.



Si allarga così la platea di lavoratori in esubero che usufruiranno degli ammortizzatori sociali. A fine mese scadono i contratti di solidarietà che hanno interessato per un anno, a rotazione, un numero massimo di 3.550 lavoratori. Ora si parla di una cifra che oscilla tra i 3.700 e i 4.500 dipendenti.



Venerdì prossimo le Rsu si incontreranno con l'azienda per discutere sulle cifre dei contratti di solidarietà.



Governo pone fiducia su decreto - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha posto la questione di fiducia sul maxi-emendamento interamente sostitutivo del decreto Ilva.