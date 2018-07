Il muro di silenzio intorno a Sergio Marchionne e le sigarette che avrebbero tradito i suoi polmoni

Come riferisce ancora il quotidiano di via Solferino, alcune persone vicine all'entourage dell'italo-canadese avrebbero parlato di "un tumore alla parte apicale del polmone". Tesi che si sposerebbe con quanto detto finora a livello ufficiale, vale a dire di un intervento alla spalla che avrebbe avuto inattese e tragiche conseguenze.



Le complicazioni di una tale operazione potrebbero essere lesioni all'aorta e quindi al cervello. Ma qui si sconfina nelle pure ipotesi chirurgiche, che finora non hanno avuto alcuna conferma. L'unico punto fermo lo ha messo John Elkann, dicendo che le condizioni di Marchionne "non gli permetteranno di rientrare in FCA".



La dipendenza dal tabacco non era un mistero sull'Ad di Fiat, abituato a fumare tre pacchetti di sigarette al giorno. La compagna Manuela Battezzato era riuscita nella sfida di convincerlo per un po' a smettere, un anno fa, ma senza troppa convinzione, al punto da fargli spesso dire con il sorriso: ​"Saranno la mia morte". Una frase che ripensata oggi è una battuta che non fa più ridere.