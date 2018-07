Fca, le condizioni di Sergio Marchionne sono stazionarie

Sono stazionarie le condizioni dell'ex a.d. di Fca Sergio Marchionne, ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili presso l'ospedale universitario di Zurigo. Al momento non ci sono conferme da parte dell'azienda né sono previsti bollettini medici. Il top manager si trova nell'istituto svizzero da oltre tre settimane, reduce da un'operazione alla spalla destra che si doveva risolvere con un breve periodo di convalescenza.