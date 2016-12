Il disagio e lo spreco alimentare in Italia

Lo spreco alimentare rappresenta una questione ancora irrisolta anche nel nostro Paese, del resto. Un'indagine, promossa dal Politecnico di Milano e dalla Fondazione Banco Alimentare, ha provato a stimarne la quantità (ogni anno le tonnellate di cibo prodotte in eccedenza sono 5,6 milioni, di cui 5,1 milioni vengono sprecate) e il conseguente costo economico, pari a 12,6 miliardi di euro l'anno.



Si tratta di una cifra notevole, soprattutto se si considerano quante famiglie vivono in condizioni di disagio alimentare. Specie in alcune regioni del Mezzogiorno (Puglia, Campania e Sicilia), dove si registrano le percentuali più alte di famiglie che vivono in condizione di disagio alimentare.



Stando ai dati contenuti in una ricerca del Censis, diffusa a luglio, nell'ultimo anno il 9,2% delle famiglie italiane (2,4 milioni di nuclei familiari) non ha avuto i soldi sufficienti per acquistare il cibo necessario. Un numero in crescita rispetto al periodo precedente la crisi economica, purtroppo: nel 2007 le famiglie in condizioni di disagio alimentare erano un milione in meno rispetto ad oggi.



Ma la crisi ha imposto agli italiani una spending review domestica – per Federconsumatori e Adusbef, dal 2008 a oggi, le famiglie hanno ridotto i propri consumi di 3.142 euro – che non ha risparmiato neanche la spesa alimentare. Secondo il Censis, però, la condizione lavorativa del capofamiglia ha inciso in modo determinante: i nuclei con un capofamiglia operaio sono stati costretti a rinunce maggiori rispetto quelli con a capo un dirigente o un impiegato.



Tra le prime, la riduzione della spesa alimentare è stata del 17,3% in termini reali contro il 9,7% delle seconde. La situazione è stata particolarmente difficile soprattutto per le famiglie con dei figli: tra il 2007 e il 2014 le famiglie con due figli hanno ridotto la spesa alimentare del 15,6% contro il 18,2% di quelle con tre o più figli.